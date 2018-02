Kalev Ermits oli eestlaste parimana 41, kaotades võitjale +4.51,3. Ermits tegi suisa kuus möödalasku, neist kolm kolmandas tiirus. «Olümpia pole see koht, kus nii lasta. Täna täielik pettumus! Oma laskmisega peab tööd tegema. Olen sellel nädalal olnud pidevalt oma laskmisega hädas. Ise olin kehvake!»

Samas lisas ka Ermits, et külm on. «Ausalt öeldes ma varbaid ei tunne, eriti vasaku jala oma, aga see küll laskmist ei mõjuta!»