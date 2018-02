Fourcade kerkis Prantsusmaa ajaloo edukaimaks talisportlaseks

Killy näol on tegu legendaarse mäesuusatajaga, kes tegi kuldse kaabutriki 1968. aasta Grenoble’i mängudel, kui võitis slaalomi, suurslaalomi ning kiirlaskumise. Lisaks on prantslane kaheksakordne maailmameister, kuid sedagi Grenoble’i tulemuste tõttu, sest toona jagati lisaks OM-kuldadele samal võistlusel ka MM-tiitleid. Mehel on ette näidata ka kaks MK-sarja üldvõitu.