Tipphetked: Läänerindel muutuseta ehk kiiruisukulla võitis ikka hollandlane

Wusti jaoks on tegu karjääri viienda olümpiakullaga, mis teeb temast Hollandi ajaloo edukaima sportlase. Naine on nüüd kulla kaela saanud neljadel järjestikkustel olümpiamängudel. Tema varasemad võidud olid 2006 Torinos (3000 m), 2010 Vancouveris (1500 m) ja 2014 Sotšis (3000 m ja võistkonnavõistlus). Ühtlasi on ta kõigil osaletud olümpiamängudel 1500 meetris poodiumile pääsenud.