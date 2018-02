Olümpiavõitjaks kroonitud Fourcade: viimane ring oli minu karjääri kohutavaim

Sprindis sai viimaste aastate laskesuusatamise valitseja alles kaheksanda koha, kuid jälitussõidus suutis kullale tõusta. «Olen väga rahul, sest eilne oli suur pettumus. Tahtsin väga kulda võita, sest see oli ainus distants, mille olümpia kuld mul puudus ning ilmselt lõpetan karjääri sprindi olümpiakullata,» sõnas Fourcade.

Minu jaoks tähistas täna viimane lasketiir ka finišijoont. Kulutasin neljandas tiirus laskmisele nii palju energiat, et viimaseks 2,5 kilomeetriks mul energiat ei jagunud. Ma olin nii tühi. See oli mu karjääri kohutavaim ring. Varem oli liiga kiiresti suusatanud ning kogu oma energia viimasesse tiiru jätnud. Pidin palju vaeva nägema, et suuskadel püsti jääda.»