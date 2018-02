Olümpiahõbe igatseb venelasest venda: ta käskis mul võita kaks medalit – ühe endale ja teise talle!

«Muidugi igatsen oma venda. Lootsin viimase minutini, et tal lubatakse siin võistelda. Ta oli viimane inimene, kes mind lennujaamast Koreasse saatis. Ta ütles, et pean võitma siin kaks medalit. Ühe Nastjale ja teise talle. Olen siin, et võidelda terve pere medalite eest. Järgmise medali tahan pühendada talle.»

Kuzmina on nüüdseks võitnud medali kolmel olümpial järjest – Vancouveris ja Sotšis tuli ta sprindis olümpiavõitjaks, nüüd sai ta Laura Dahlmeieri järel jälitussõidus hõbemedali.

Anastassija Kuzmina ja Anton Šipulin FOTO: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

«See on minu jaoks väga eriline. Kõik ootasid, et ma võidaksin siin sprindi, aga seda ei juhtunud. Aga olen õnnelik, et suutsin kaitsta selle distantsi olümpiahõbedat, mille võitsin kaheksa aastat tagasi!»

Kuzmina tunnistas, et juba teise järjestikuse olümpiakulla võitnud Dahlmeier on teiselt planeedilt. Täna edestas ta venelannat 29,4 sekundiga. «Teda on väga raske võita. Ta suudab lasketiirus väga hästi tugevate tuultega keskenduda. Temaga võib mõistagi suuskadel võistelda, aga tema alistamiseks peab väga, väga hästi laskma!»

Miks esindab Kuzmina Slovakkiat?

Anastassija Šipulina sündis, kasvas ja sirgus koos kolm aastat noorema venna Antoniga laskesuusatajaks Tjumenis. Andunud biatlonifännid teavad: sellest Siberi linnast on tippe tulnud varemgi.

Šipulina täht lõi kiirelt särama. Arenguredel kulges loogilist rada: arvukalt medaleid juunioride tiitlivõistlustelt ja debüüt MK-sarjas (hooajal 2005/06). Käes oli Torino olümpiatalv. Venemaa naiste laskesuusatamine õitses: kuldne põlvkond eesotsas Anna Bogali, Albina Ahhatova ja Olga Medvedtsevaga säras, jõuliselt tõstis pead Olga Zaitseva. Teatesõidus võrdus iga muu tulemus peale esikoha põrumisega. Šipulina ei saanud tihedast sõelast läbi ja jäi olümpiapääsmeta, piirdudes otsustaval MK-etapil Oberhofis 63. kohaga.

Pärast Torinot läks üks värske olümpiavõitja teise järel dekreeti. Nii valmistus rajal äärmiselt väle, ent tiirus ebastabiilne Šipulina hooajaks juba täiskasvanute, mitte enam juunioride koondises. (Huvitav ääremärkus: koos temaga ülendati eakaaslane Anna Bulõgina, kes täna võistleb Frolina nime all Lõuna-Korea koondises!)

Šipulina sai MK-sarja hakatuseks kirja kohad 13., 31. ja 48. Varasemast edust hellitatud peatreener Valeri Polhovski läkitas ta «asumisele» IBU sarja. Seal võitis Šipulina kahest möödalasust hoolimata, viie trahviga mahtus aga esikümnesse. Ent tagasiteed põhirivistusse ei järgnenud.

Anastassija Kuzmina Pyeongchangi lilletseremoonial FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Järgnes hoopis lapsepuhkus…

Šipulina tutvus tulevase abikaasa Daniel Kuzminiga 2005. aastal Ramsau liustikul harjutades. Daniel on rahvusvaheline mees: ise pärit Kamtšatkalt, esindas murdmaasuusatamise MK-sarjas Iisraeli ja elas Slovakkias.

Küsisin kõigilt: kas ta on meile vajalik? Kõik vastasid: ei ole. Ma ei hakanud probleemi tekitama.