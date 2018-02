Ameeriklane loobus olümpia nimel piisonifarmi juhtimisest

Olümpiasportlasena pead loovalt mõtlema enda tuleviku peale ja meie jaoks oli farmitöö loogiline jätk. Olime elevil ja võtsime suuri samme selle suunas. Piisonid on osa Ameerika pärandist. Nad on imelised loomad,» sõnas Bailey.

Bailey pole kordagi kahetsenud, et võttis tolle pakkumise vastu. 2017. aasta MM-il võitis ta 20 km individuaalsõidu Ondrej Moraveci ja Martin Fourcade'i ees. See oli ameeriklaste läbi aegade parim tulemus laskesuusatamise MM-il.

«Ühtlaselt kõrge vormiga sportlasi on Pyeongchangis väga palju. Sellepärast olen väga õnnelik, et suutsin mullu MM-il kulla võita ja kasutan sealt saadud kogemust olümpiamängudel edukaks võistlemiseks. Need on mu neljandad ja viimased olümpiamängud ning loodetavasti kujunevad need mu karjääri kõige edukamateks.»