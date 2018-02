Elu parimas vormis Ilves võtab vabalt

Kui tuletada Kristjan Ilvesele meelde, et olümpiastardini on jäänud veidi üle kahe ööpäeva, veab ta näo naerule ja ütleb heatujuliselt: «Ah, teate, see on rohkem teie haip! Mina ei muretse, pabista ega ole närvis. Lähen nagu igale järgmisele võistlusele.»