Kristjan Ilvese konkurendid: ilm võib kaardid segamini lüüa

«Tundub, et rasked suusarajad eelistavad tugevaid murdmaamehi, aga tuul võib tagant tulijaid aidata,» ütles Herola. «Just tuul võib võistluse eeldatava stsenaariumi pea peale keerata, aga kui lumi on aeglane, võidavad sellest just tugevad suusatajad.»

Olud on Sotši olümpiamängudega võrreldes kardinaalselt erinevad. Neli aastat tagasi olid Venemaal plusskraadid ning rada pehme ja kitsas. Pyeongchangis on kõik sisuliselt vastupidi - temperatuurid on väga madalad ning lumi on kivikõva.