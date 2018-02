​Olümpia on ikka üks tore aeg. Turistid. Rahapõletajad. Kodumaa häbistajad. Arutelud, kas sellist sporti me tahtsimegi, kellel on üldse mõtet kohale minna ja millise tulemusega sportlane võib rahul olla. Aastad mööduvad ja oleme ringtee alguses tagasi. Hirmus vahva ju, kas pole?