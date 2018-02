Lumelaudurid süüdistavad korraldajaid eluohtlikes oludes toimunud võistluse läbiviimise eest

Finaalvõistluse ajal puhus tuul 13 m/s ning kohati oli mõne tuuleiil veel kõvemgi. Keerulistest tingimustest kõneleb ka fakt, et finaali 52 laskumisest vaid üheksa(!!!) oli täiesti puhtad.

«Päris jube oli,» ütles pronksmedali võitnud soomlanna Enni Rukajärvi. «Mul on hea meel, et suutsin ühe laskumise enam-vähem normaalselt ära teha ning hea skoori saada, aga kõige õnnelikum olen selle üle, et keegi ei saanud väga tõsiselt viga. Ilm oli väga halb ja liiga ohtlik.»