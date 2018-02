Postimehe video: olümpiadebütant Marten Liiva ettevalmistused kulgesid väga hästi

"Viimased kuud on länud väga hästi. Praktiliselt terve jaanuari kuu treenisin koos Poola kiiruisukoondisega. Jaanuaris võistlesin ka EM-il venemaal ja eelmise kuu lõpus tegin Saksamaal viimase MK-etapi stardi," sõnas Liiv, kelle sõnul põhitöö on tehtud tükk aega varem.

Liiv võistleb nii 1000m kui ka Antsonile kulla toonud 1500m võistlusel. "Põhidistants on ikka 1000 meetrit. Eesmärk on aga anda enda maksimum mõlemal. Siin Eesti rekordeid ei ole võimalik sõita. Kui vaadata, mis ajad sain Calgary's, siis siin on need praktiliselt võimatud - jää pole nii kiire kui mere taga."