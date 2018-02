Olümpial dopinguga vahele jäänud kiiruisutaja: olen üllatunud

«Kui ma vigastatud või haige olin, siis jälgisin iga päev, mida ma sõin ja jõin. Kui midagi erinevat oli minu kehas, siis sattus see sinna tahtmatult,» selgitas jaapanlane ning lisas, et hakkab oma puhtust tõestama.

Jaapani koondise treener Tsotomu Kawasaki jäi samuti nõutuks. «Ma tunnen end samamoodi nagu sportlane: olen üllatunud. See on kõik, mida võin selle kohta öelda. Ta on osalenud paljudel antidopingu seminaridel ning usun, et ta on väga teadlik reeglitest, mistõttu ma ei mõista, kuidas osutus tema proov positiivseks.»