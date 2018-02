USA hokikoondise salarelv on kodumaal tundmatu väravavaht

Nimelt on Zapolski KHLi meeskonna Helsinki Jokerit väravavaht, kes on käesoleva hooaja jooksul saavutanud väga head näitajad – tõrjeprotsent 93,2 (paremuselt kuues) ja sisselastud väravaid ühe mängu kohta 1,73 (neljas). Need numbrid annavadki alust arvata, et USA valib Zapolski kolme väravavhi seast põhikoosseisu. «Ta satub mõnikord imelisse hoogu ja tunneb mängu ideaalselt,» kiitis Zapolskit teine USA koondislane Matt Gilroy, kes samuti Jokerite meeskonnas mängib.