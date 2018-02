Briti lühirajauisutaja: purustasin maailmarekordi tänu meestele!

Oma edu üheks faktoriks peab Christie ka meestega treenimist. «Olen ettevalmistuse ajal harjutanud koos Suurbritannia meeskonnaga. Kuigi kaotused mõjuvad mu egole halvasti, saan kiirematega koos sõites ainult tugevamaks. Mehed on mind kogu aeg toetanud ja usun, et maailmarekordi ületasin just tänu neile,» ütles Šotimaalt pärit uisutaja.