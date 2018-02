Venemaa laskesuusalegend käskis alajuhil hambad välja kiskuda

„Üheksa aastat olen rääkinud ühest ja samast asjast. Treenerite koosseis ei vasta kõrgele tasemele, föderatsiooni juhtimine on null. Viktor Maigurovit ja Vladimir Barnašovi ma ei laseks ala juhtimisele isegi lähedale. Minu info kohaselt ravib Barnašov praegu Omskis hambaid. Tahaks pöörduda tohtri poole: „Tõmmake tal kõik hambad välja!“ Kus on meeste väärikus?“ õiendas Tihhonov.

Tihhonov meenutas, et tema juhtis Venemaa laskesuusatamist 2009. aastani ning veel 2010. aasta olümpial olid tulemused head, aga siis hakkas minema allamäge. Koondise peatreener Nikolai Zagurski ei teadvat isegi sportlase taastumisest midagi. „Kelleks ta koondise juures kõlbaks? Autojuhiks või laadijaks? Ta on terve elu tegelenud teadusega, aga kus on tema teadus? Medal Pyeongchangist oleks praeguses seisus ime,“ sõnas Tihhonov.