Kreml eitab vilepuhuja Rodtšenkovi tapmiskavatsust

Endine Moskva dopingulabori juht märkis, et Venemaa president Vladimir Putin soovib teda „vaigistada“. Samas intervjuus märkis ka Rodtšenkov, et taliolümpial osalevatest riikidest üle 20 tegeleb süstemaatiliselt dopingu manustamisega.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov aga eitas tapmiskavatsust. „Ütleksin tema kohta, et tal on emotsionaalseid, kui mitte isegi vaimseid probleeme,“ viitas ta Rodtšenkovile. „Kõik tema süüdistused meie riigi kohta on täiesti alusetud. Veelgi enam, see mida ta ütles president Putini kohta, on täielik vale.“