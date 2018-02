Tammjärv: plaan oli, et esimene tõus täiega ja teine natuke kiiremini!

Ainsa eestlasena pääses veerandfinaali Marko Kilp, kelle edu tegi eestlased rõõmsaks. «Marko saavutus on väga super! Marko õnnestumist olime ootamas. Ta on tänase päeva tegija. Kogu meeskond nägi selle nimel vaeva.

Algo Kärp käis enne siin suuski ka testimas, et Marko just need kõige paremad suusad saaks. Üks kõigi ja kõik ühe eest,» sõnas Tammjärv, kes ise oli 52. Kaotust liidrile kogunes 14,14 sekundit.

«Sõit tuli väga raskelt. Teisel tõusul kangestusin täielikult ja ei saanud hakkama sellega, mis ma endale strateegiaks panin. Tahtsin esimest tõusu täiega panna ja teist natuke kiiremini sõita. Ei õnnestunud.»

«Ootasin endalt paremat tulemust, aga suusavahetusega sõit oli veidi veel jalgades. Häälestatus oli mul hea, aga põhieesmärk oli ikkagi sellel, et sprinterid edasi saaksid.»