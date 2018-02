Lõuna-Korea jäähoki on teinud imelise tõusu

Pärast arutelu Korea Hokiliidu presidendiga pandi paika nelja aasta plaan, mille täitmiseks eraldati 20 miljonit dollarit. «Pidime hakkama mõtlema kui tippmeeskond. Kui me alati mõtleme autsaideri kombel, siis jäämegi selleks,» ütles Paek.

USA-s sündinud hokimees Mike Testwuide, kes siirdus Koreasse 2013. aastal, ütles, et praegune olukord erineb viie aasta tagusest kui öö ja päev. «Nüüd on meil abipersonal ja parim varustus. Algul jagasime sama varustust erinevate meeskondade vahel,» ütles Testwuide.

Koondis suutis aja jooksul kohaneda ka kultuuriliste erinevustega, sest 25-liikmelise tiimi kuus mängijat on sündinud Kanadas ning nende mentaliteet oli teistsugune. «Põhiline oht oli selles, et NHLi kogemustega mehed on liiga ülbed teiste suhtes,» ütles väravavaht Matt Dalton, kes samuti Kanadast saabus.