Soomlaste treener: pettusin Eestis

Viis aastat Eesti suusahüppajaid ja kahevõistlejaid juhendanud Petter Kukkonen (36) on Pyeongchangi olümpial meie rivaalina. Sünnimaa Soome kahevõistluse koondise peatreener kannab hoolt, et põhjanaabrite esinumber Eero Hirvonen teiste hulgas ka Kristjan Ilvesele tuule alla teeks. Kui Ilves on MK-sarjas esikümnesse kuulunud kolm, siis temast pool aastat vanem Hirvonen juba 14 korda. Mulluse hooaja lõpetas Hirvonen kaheksanda kohaga, praegu asub ta seitsmendal kohal.