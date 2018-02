Lumelauasõidu superstaar sõi omanimelist ülikallist burgerit

Menüüs on burgeri hind miljon woni, mis võrdub umbes 750 euroga. Kuid menüüs on ka kirjas, et burger on mõeldud söömiseks ainult White'ile endale ja juures tekst: «Soovin, et võidaksid kuldmedali.»

Cha plaan, et ehk White tulebki tema restorani külastama ja paneb menüüsse ka oma autogrammi, läks täide, kui lumelaudur saabus koos treeneri J. J. Thomasega einestama. Peremees andis hinnale vaatamata burgeri White'ile tasuta. «Olin hämmingus: kas see on tõesti tõsi? Shaun White ise!? Kas see pole uni? White räägib mulle, et see on tema ise. Oh jumal, uskumatu,» kirjeldas Reutersile lumelauduri külaskäiku Cha. White'i treener pani video külaskäigust ka Instagrami, aga hiljem kustutas postituse.