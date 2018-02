ROKi soomlannast liige rikkus turvareegleid

Murdmaasuusatajate alale pääses Essayah akrediteerimiskaardiga, ent see veel ei anna õigust rajal sõitmiseks. «Ma ei teadnud, et vest on vajalik. Üks tehniline töötaja pidas mind kinni, aga lubas jätkata. Ta jäi sõnatuks, kui nägi minu kaelakaarti. Ütles, et pole 20-aastase kogemuse jooksul näinud võistlusrajal suusatamas ühtki ROKi liiget,» naeris soomlanna Yle Urheilu intervjuus.