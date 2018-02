Süllekukkunud olümpiavõidust ilma jäänud lätlane: kullaga olnuks end raske motiveerida

«Kui mul oleks kuld, siis oleks raske ennast uueks stardiks motiveerida, kuid praegu seda probleemi pole,» ütles Dukurs. «Ma ei pea enam tõestama, et olen parim sõitja, seekord tuleb lihtsalt õigel ajal näidata oma parimat.»

Paraku pole lätlane sel alal enam domineeriv jõud nagu eelmiste olümpiamängude eel, ta on selle talve MK-sarja kokkuvõttes neljas, juhtimas on aga Lõuna-Korea skeletonisõitja Sungbin Yun.

«Korea noormees on väga-väga tugev ja peaks olema favoriit,» hindas Dukurs, kuid lisas, et favoriite on palju, näiteks Saksamaa tiimi mehed ja kaks OAR-i esindavad venelast.