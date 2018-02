Saarepuu: ma pole kindel, et Klæbo Kilbi tõusu peal ära jookseks

Viimati sai eestlane suurvõistlusel nii kõrge koha 2015. aasta MMil, kui Peeter Kümmel oli samuti 18. Kilp ütles pärast finišit, et ta pole otseselt pettunud, aga mitte ka õnnelik. Eesmärgid olid lihtsalt veidi kõrgemad. «Kui sportlane ei saa maksimumi kätte, jääb ikka kripeldama,» tunnistas Saarepuu.

Aga nagu öeldud, keegi asjaosalistest täna pettunud polnud. «Tegelikult oli igati positiivne päev. Marko tegi perfektse eelsõidu. Veerandfinaal oli taktikaliselt kuni lõpusirgeni väga hästi. Ta näitas just tõusu peal, et ta on väga hea. Ta jooksis ikkagi väga hästi, aga lõpu 200 meetris jäi puudu. Oli näha, et Marko võitles lõpuni,» ütles Saarepuu.

Kilp valmistus olümpiamängudeks terve aasta ja seda eriti spetsiifiliselt. Nimelt harjutas Kilp viimase aasta Pyeongchangi raja lõputõusuks. «See algas eelmisel aastal kui me Markoga siin käisime ja raja ära nägime. Hakkasime seda tõusu harjutama. Suvel sai Tehvandil keppidega ja heinamaal suuskadega treenitud. Otsisime sarnaseid kohti ka mägedelaagris. Markol oli kogu aeg see tõus silme ees ja ta täna näitas, et ta jõudis seda tõusu väga hästi võtta,» ütles Saarepuu.

Olümpiavõitjaks krooniti täna norralane Johannes Høsflot Klæbo, kes paistis taaskord silma oma eripärase jooksutehnikaga. «Eks me oleme Klæbo jooksusammu õppinud. Olen isegi koos Kareli, Marko ja Raidoga koos proovinud joosta. Markol on natukene teine jooksusamm kui Klæbol. Ta jookseb madalamalt, Klaebo tõstab aga jalad hästi kõrgele. Aga kui nad kõrvuti jooksma panna, siis ma pole kindel, kumb oma tehnikaga ära jookseb. Täna on muidugi olümpiavõitja Klæbo.»

Kuid kas Klæbo jooksutehnika võibki olla suusatamise tulevik? «Kui me vaatame prantslasi ja itaallasi, siis nemad jooksevad madalat sammu. See on lihtsalt Klæbo trump ja see ei pruugi teistele isegi sobida. Ju ta säästab niimoodi energiat. Täna näeme meie, et klassikaline suusasamm on ökonoomsem. Aga ma ei anna pead, et suusatamine ei lähe sinna suunda.»