Kolme aasta tagusel MM-il Falunis sai Peeter Kümmel 18. koha. Seejärel maadles ta pikalt seljahädaga, kuni otsustas mullu profisuusad keldrisse tassida. Lahti MMil piirdus Raido Ränkel Eesti parimana 46. kohaga. Kui Andrus Veerpalu ja Jaak Mae loobumise järel nägi nii mõnigi, et ehk saab just sprindist Eesti suusatamise uus visiitkaart, siis neil hetkedel näis too lootus küll lollide lohutusena.