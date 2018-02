Marten Liiva treener: ilmselt võttis noorel sportlasel jala värisema

«Hinges olen mina juba rahul, et siin oleme. Kuna Marten peab 1000m põhidistantsiks, siis on hea, et sai 1500 meetris eelstardi. Loodetavasti läheb parema tundega ja tunnetusega peale,» märkis kiiruisutreener.

Treimanit võib pidada ka Eesti kiiruisutamise taaselustajaks ning ta meenutas alguse raskeid aegasid. «Kui Adaveres alustasin ja läksime rääkima, siis küsiti, mis ala see on, millesed need kiiruisud on? Need olid juba unustatud.»