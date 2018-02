Inglismaa kõmuleht: curlingumängija Brõzgalova vallutab südameid

«Tema modellivälimus ajas mehed hulluks,» kirjutas The Sun ja viitas ka inglaste sissekannetele Twitteris, mis olid näiteks sellised: «Anastassia Brõzgalova... uus põhjus vaadata taliolümpiat», «Ma ei saa curlingust midagi aru, aga Anastassia Brõzgalova tegi minust fänni» ja «Olen küll ameeriklaste poolt, aga Venemaa tüdruk näeb välja nagu modell».

Mainiti ka, et Brõzgalova sarnaneb kuulsale filminäitlejale Angelina Joliele, kui too oli 21-aastane. Brõzgalova suurendab furoori ka sellega, et paneb Instagrami endast bikiinipilte.