Video: venelanna pronksmedal pani Jelena Välbe lapse kombel pisaraid valama

Как Вяльбе болеет за @yulia_belorukova Белорукову До слез!!! #эмоции#вяльбе#olympics#pyeongchang2018#teamrussia#russianskiteam#флгр#впередроссия

A post shared by Vladimir Ivanov (@jumphacker) on Feb 13, 2018 at 4:38am PST