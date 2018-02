Ott Järvela: meeste jäähoki - Venemaa ainuke võimalus

Kuna Venemaa sportlastel on rangelt keelatud igasugune enda visuaalne sidumine Venemaa sümboolikaga, siis annavad olümpiale saabunud Venemaa spordifännid – neid ikka jagub – endast parima meenutamaks, keda OAR tähise all võistlevad sportlased esindavad. Tribüünidel on lippe rohkesti, hüüdeid «Rossija, Rossija» kuuleb samuti.