Mis seis on Eesti murdmaakoondisel teatesõiduga?

Loogika ütleb mõistagi, et Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu ja Algo Kärbi kõrval on neljandaks meheks Ränkel. Kilp on puhtakujuline sprinter ning 10 km lõpuni kestmisega võib tal probleeme olla.

Teisalt, Ränkel haigestus teatavasti jõulude ajal kopsupõletikku ning pidi olümpiaeelsed kiirustrennid vahele jätma. Eile suutis ta end sprindiks kokku võtta, ent tõdes: «Treeningutel tunnen, et ma pole aeroobselt veel kuigi hea.»

Lisaks andis Ränkel mõista, et hoopis Kilp olla treeningutel väga tugev ning seepärast pole ka koosseis kohe kindlasti veel paigas. Kilp ise ütles, et on igal juhul valmis meeskonda aitama.

Kuna aga Ränkel näitas end eile heast küljest, jäädes kõigest 0,19 sekundiga veerandfinaali ukse taha, kaldus kaalukauss teatesõidu neljandale kohale tema peale.

«Kui Raido oleks ebaõnnestunud, kaalunuks me Marko variant rohkem. Ma pole veel kindel, kas Raido 15 km vabalt sõitma läheb. Kui läheb, siis teeme teatesõidu otsuse selle järgi. Meil on ikkagi viis meest ja me valime parimad.»