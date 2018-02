3. järjestikune olümpiakuld on võimalik Kanadal Pyeongchangist võita. Viimati sai säärase seeriaga hakkama Nõukogude Liit, kes võitis vahemikus 1964-1976 neli meeste jäähokikulda järjest.

8 meeste jäähoki olümpiahõbedat on võitnud USA, mis on olümpiarekord - mitte ükski meeskond pole mitte ühelgi võistkonnaalal võitnud olümpialt nii palju hõbemedaleid. Teisel kohal on antud arvestuses USA veepallimeeskond viie olümpiahõbedaga.