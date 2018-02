Eestile terendab Pekingis uus olümpiaala

«Oleme juba esitanud ettepaneku, et järgmisel korral saaks osa võtta 16 paari. Riikidel on palju lihtsam leida olümpiale üht head nais- ja meesvõistlejat ning ala ise on kiire ja äge,» ütles Rahvusvahelise Curlinguföderatsiooni president Kate Caithness. Tema sõnul vaatab ROK-i täitevkomitee ettepaneku läbi ja teeb otsuse tänavu suvel.