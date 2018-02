Ilves: tuul röövis äratõukekiirust

Ilvese sõnul on tema hüpped olümpiamäel läinud paremaks ja stabiilsemaks, aga Pyeongchangi olümpiamängudel keerutav tuul häiris temagi sooritust. «Vaatasin, et äratõukekiirus ei olnud kõige parem (85,4 km/h – toim). Ilge tuulepuhang käis enne lõppu läbi ja lõi asendi kõikuma,» selgitas meie sportlane.

Tuulemure kimbutas ka õhulennu ajal. «See on see tuulepoiss. Otsalt jäin natuke hiljaks ja ei saanud päris hästi peale. Tuul muutub siin pidevalt ja mägi on tuuleauke täis,» selgitas Ilves, miks tema hüpe soovitust varem maandus.

«Oleks nõks rohkem tahtnud. Aga pole hullu. Olud on sellised, et siin võinuks ükskõik, mis tuule saada. Austerlane mu järel hüppas üldse 90 peale ehk pean õnnelik olema.

Eks suusasõit on ees ja see koht tuleb esikümne piirimaile. Suusarajal on taktikaliselt väga hästi vaja sõita. Tuul on siin meeletu. Tegin siin täna kiirendusi ja jäin vahepeal poole laskumise peal lihtsalt seisma. See oli müstika, aga loodame, et ilm natukene rahuneb,» rääkis Ilves.