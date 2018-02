Võimas torm lammutas Pyeongchangis olümpiapargi laiali ja park suleti!

«Gangneungi piirkonnas puhuva tugeva tuule tõttu on olümpiapargis kõik tegevused tänaseks peatatud, et tagada inimeste turvalisus. Pealtvaatajatel soovitatakse püsida siseruumides. Ajutistes rajatistes asuvad võistluspaikade meediakeskused on samuti suletud ja ajakirjanikud suunatakse tööle pressitribüünile. Ettevaatusabinõud on võetud tarvitusele, sest turvalisus on Pyeongchangi olümpiamängude korraldajate jaoks prioriteet,» seisis korraldajate teates.