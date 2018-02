Andrus Ilves: Kristjan andis täna kindlasti maksimumi!

Pojaga nõustus ka isast treener Andrus Ilves: «Hüppemäel oli juba paras närvide mäng, kuidas tuulega veab ja toime tuleb. Kristjan tegi tehnilised head hüpped, kui veel natukene õnne oleks. Suusapoolel ta ütles, et jõudu on, aga esimese ringiga läks veidi liialt hoogu ja pingutas üle. Järgmistel ringidel pidi pärast lõivu maksma. Ta andis endast kindlasti maksimumi, mina olen päevaga rahul. Hea algus on tehtud ja üks võistlus on veel ees.»

Kristjan Ilveski vaatab juba suure mäe võistluse poole, mis on kavas järgmisel teisipäeval. «Loodetavasti see tuul ka natukene vaibub, oleks parem hüpata. Aga see on põhiline, et otsisin kolm päeva õiget tunnet hüppemäel ja täna leidsin selle lõpuks üles. See annab motivatsiooni juurde suureks mäeks.»