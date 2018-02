Satan kutsus kogenud Kanada treeneri slovakkidele appi

Satan selgitas, et soovib Ramsay palkamist põhjusel, et muuta meeskonna kaitsele orienteeritud mäng kiiremaks ja ründavamaks. Leping sõlmiti kaheks hooajaks. «Ma isegi ei mõelnud sellele, et võiksin olla olümpial,» tunnistas Ramsay, kes mängis NHLis aastatel 1971-1985 ja pärast seda alustas treenerikarjääri. Ramsay sõnul teeb tema töö aga raskemaks fakt, et NHLi mängijaid seekord koondisse kaasata ei saa ning ka Slovakkia koondise potentsiaal selle võrra langeb.