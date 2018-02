USA spordivaatleja nimetas oma riigi koondist tänavapoiste bandeks

«Olümpia hokiturniir võib saada teatud tähelepanu, kui tänavapoiste bande, kes kannab USA koondise särke, suudab astuda sammu võrra kõrgemale tasemele ja võita medali,» leidis Brooks. Ta irvitas ka peatreeneri Tony Granato üle. «Granato ütles, et koondise juhendamine on tema unistuste töö. Aga järsku saab ta nüüd hoopis New York Rangersi peatreeneriks, kui seal praegune juhendaja hooaja lõpul minema lüüakse?»