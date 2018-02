Ovetškini torge: olümpiamänge ei vaata, aitäh Bettmanile!

Ovetškin on omapärasel kombel saanud kriitikat mõlemalt poolt. Ameerikas leitakse, et ta eelistab koondist oma klubile, aga Venemaal pole fännid rahul, et mees reegleid eirates Ameerikast ära ei sõitnud ega koondisele appi tulnud. Kuid Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon tegi otsuse, et NHLi lepinguga mängijad ei tohigi Pyeongchangis osaleda – just sellepärast, et vältida mõne mängija omavolilist tulekut olümpiale.