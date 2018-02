Viiest viis: Hollandi ülemvõimu ei murra kiiruisujääl keegi!

Hollandi ülemvõim kiiruisuareenil on lihtsalt masendav – mitte ainult pole koju viidud kõik kuldmedalid, aga saadud on ka üks kolmik- (naiste 3000m) ja üks kaksikvõit (meeste 1500m). 15 kiiruisumedalist on hollandlased teeninud 9.