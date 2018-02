Postimehe aruanne: kuidas Venemaa lipud kirgliku Slovakkia tõttu longu vajusid

Venemaa jäähokifännide stiilinäide. Mütsi otsmikul on kiri "Venemaa minu südames".

Miks kasutas Postimehe kõrval istunud Saksamaa jäähokiajakirjanik fraasi «Tretjak seal väravas ei seisa…»?

Sest OARi väravavaht Vasili Košetškin tegutses esimesel kolmandikul ebakindlalt. Kui Peter Olvecky kiirrünnakust slovakkide esimese värava viskas, lubas Košetškin litri sisse jalge vahelt. Ei saa öelda, et see oli puurivahi jäme viga, aga endaga rahule ta tolles situatsioonis kindlasti ei jäänud.

Ning mõju oli näha vähem kui kaks minutit hiljem, kui Martin Bakoš kiirrünnakusse pääses – eelmisest situatsioonist hellaks tehtud Košetškin lasi ruttu põlvili, et talle jälle jalge vahelt ei visataks. Bakoš nägi seda ja suunas litri lati alla, kuhu põlvili laskunud väravavaht oli jätnud tühja pesa. Košetškini suurim viga oli, et ta lasi end esimesest pisieksimusest mõjutada. Tõsi, Tretjak poleks ta olnud ka siis, kui teinuks nullimängu.

Vassili Košetškini jaoks polnud turniiri algus just kõige õnnestunum.

Mida kujutab endast «külmutatud litri reegel»?

Tegemist on meetodiga, mis peaks tagama hokimängijatele võimalikult kõrgekvaliteedilise litri, sest külmutatud litter käitub libiseb kiiremini ning käitub ettearvatumalt. Nimelt sätestas Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) turniiri eel, et kui litter on mängus olnud üle kahe minuti, kuulub ta esimesel võimalusel ehk mängukatkestusel väljavahetamisele (kui litter vahetati välja, kui mängitud oli 5.01, kuulub ta väljavahetamisele esimesel võimalusel pärast 7.01 täitumist). Kohtunikud litrivahetuse tarbeks kella jälgima ei pea, vaid seda teeb karistuspingi operaator, kes ettenähtud aja möödudes ukse avab ja joonekohtunikult äsja sügavkülmast võetud külmutatud litri ulatab.