Venemaa hokistaar Ilja Kovaltšuk: vastane oli lihtsalt parem

«Mängisime halvasti, aga olen kindel, et läheme turniiri käigus paremaks,» ütles venelaste üks staare Ilja Kovaltšuk veebikülje Tšempionat vahendusel. «Eeldasimegi, et meie grupp on üsna võrdne. Tuleb õppida paremini mängima arvulises ülekaalus. Lõdvaks me end ei lasknud, vastane oli täna lihtsalt parem.»