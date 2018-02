Maailmakuulus Tonga lipukandja lubab Tokyos ujujaks hakata

«Taliolümpial võistlemine on seni elus raskeim asi, mida ette olen võtnud,» tunnistas Taufatofua. «Lund olen näinud 12 nädalat oma elust, nüüd on käes kolmeteistkümnes.»

Rio olümpial taekwondos võistelnud tongalane on sündinud siiski Austraalias, kus talvel mägedes lund veidi leidub. «Kindel on see, et medalit ma ei võida, aga tahtsin saavutada üht suurt eesmärki, mis on minust suurem.»