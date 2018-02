Läti fännid soojendasid end medalisajuks

Pyeongchangi olümpia jäärenni äärt mööda üles rühkides silmab iga paarikümne meetri tagant mõnd lätlast. Käimas on meeste kahekelgu medalisõidud. «Ei, täna me veel tegelikult medalit ei oota. See on eelsoojendus skeletoniks ja bobisõiduks,» ütles üks raja ääres võistlust nautinud lätlanna.