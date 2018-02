35-aastane Svindal, kes jättis eelmise hooaja põlvevigastuse tõttu täielikult vahele, sõitis välja aja 1.40,25. Hõbemedali teenis Svindali 32-aastane koondisekaaslane Kjetil Jansrud (+0,12), kes kaotas esikoha raja lõpuosas. Tegu on Jansrudi teise olümpiahõbedaga ühe kulla ja pronksi kõrval.

Svindal on kroonitud kahel korral küll kiirlaskumises maailmameistriks, ent olümpiavõitjaks oli ta varem (2010 Vancouveris) tulnud vaid ülisuurslaalomis. Kokkuvõttes on ta võitnud nüüd 12 tiitlivõistluste medalit. Legendaarne kiirusalade spetsialist sõnas vahetult enne olümpiat, et ei välista põlveprobleemi tõttu tänavuse hooaja järel karjääri lõpetamist.