Olümpiadebüüdil kukkunud Jõgeva: olin tegemas elu parimat sõitu

«Enne kukkumist läks kõik väga hästi. Rada oli väga hea ja ma pole kunagi nii hästi sõitnud. Tempo oli hea ja kõik sujus. Aga siis kukkusin. Ma ei seisnud nii palju välisjala peal kui pidanuks ja suusad libisesid alt. Läbisin kaks vaheaega ja treener ütles, et mul olid enda kohta väga head vaheajad,» sõnas Jõgeva pärast võistlust Eesti ajakirjanikele.

Kukkumise järel tormas Jõgevat lohutama Tai mäesuusataja Alexia Arisarah Schenkel, kes ka ise üsna samas kohas külje maha pani. «Ta on minu sõbranna Taist. Ta ütles mulle, et kõik on korras, pole hullu.»

Anna Lotta Jõgeva ja Tai mäesuusataja Alexia Arisarah Schenkel. FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Jõgeva oli kukkumisest mõistagi löödud. «Alguses olin väga pettunud, tahtsin ikka väga lõppu jõuda, et teisele sõidule pääseda. Aga selline see sport on ja sellele ei tohi mõtlema jääda.»

Vahetult enne olümpiadebüüti koges Jõgeva aga midagi, mis oli tema jaoks üsna uus. «Ma tavaliselt olen võistluste eel väga närvis. Siin see nii polnud ning sain mõelda sellele, mida ma pean tegema. Aga kui juba stardimajja jõudsin, siis tulid kõik mõtted pauguga pähe, olin ikka päris närvis.»

Stardimajas tundus eestlannale olümpiarada hirmus, ent sõidu ajal olid need mõtted peast pühitud. «Stardis mõtlesin, et rada on hirmsam kui need, kus varem sõitnud olen. Aga kui ma sõitma hakkasin, olid olud väga head. Mäe profiil on tegelikult sarnane sellele, mis mul Norras on. Ka juunioride MMil Rootsis oli sarnane mägi.»

Kuidas mõjus eestlannale see, et kaks päeva järjest lükkus tema olümpiadebüüt ilmaolude tõttu edasi? «See väsitas veidi ära. Kaks päeva järjest lükati võistlused edasi, mõtlesin küll, et millal ma siis üldse sõita saan?»

Homme on Jõgeval võimalus vigadeparanduseks, kui võistlustulle asutakse slaalomis.