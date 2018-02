18-aastane ründaja tüüris Soome hokikoondise avamängus veenva võiduni

Võitjate parim oli alles 18-aastane tulevikutäht Eeli Tolvanen, kes viskas ühe värava ja andis kolm resultatiivset söötu. Möödunud suvel NHL-i draftis 30. valitud Tolvanen mängib Helsingi Jokerites ja on kogunud tänavu KHL-is 47 mänguga 34 resultatiivsuspunkti (17+17). Võimalik, et just temast saab NHL-i staaride puudumisel Soome koondise olümpiaturniiri kangelane.