Video: olümpia esmotsionaalseim hetk? Pisarais Savtšenko ja Mussot langesid pärast maailmarekordit jääle

34-aastane ukrainlanna Savtšenko on kuulunud maailma tippu juba aastaid, ent oma esimese olümpiakulla võitis ta just viiendatel mängudel Massot'ga, kes on tema kolmas paariline. Varasematelt olümpiatelt oli Savtšenkol kaks pronksmedalit. Viimati võitis Saksamaa olümpialt paarissõidus kulla 1952. aastal.