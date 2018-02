Hispaania võitis ajaloo kolmanda taliolümpiamedali

Hispaania on küll lõunamaa, kuid mägedes lund leidub ja seetõttu on isegi pisut üllatuslik, et seni oli riigil vaid kaks „perekondlikku“ medalit – Francisco Fernandez Ochoa kuld 1972. aastal ja tema õe Blanca Fernandez Ochoa pronks 1992. aastal, mõlemad võidetud mäesuusatamise slaalomis.