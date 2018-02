USA mäesuusataja Megan McJames ütles Associated Pressi ülevaates, et ootamine ei ole lihtsalt ootamine, vaid kogu selle aja pead hoidma keha ja vaimu valmis. «Sa treenid lumel ja teed sees kuiva trenni, käid füsioterapeudi juures,» kirjeldas McJames.

«Oled terve hooaja oodanud üht kuupäeva ja selleks keskendunud,» meenutas Šveitsi mäesuusataja Didier Defago, kes kaheksa aastat tagasi Vancouveris võitis kiirlaskumise kulla kaks päeva algselt ettenähtud ajast hiljem – tookord põhjustas edasilükkamise liiga soe ilm ja lörtsisadu. «Raske on säilitada tasakaalu selle vahel, et sa pead pinget natuke maha võtma, aga samas olema kogu aeg valmis.»

Täna suurslaalomis kuldmedali võitnud ameeriklanna Mikaela Shiffrini treener Mike Day ütles, et Pyeongchangis tegi olukorra raskemaks fakt, et edasi lükati nii naiste slaalom kui ka suurslaalom. «Kui ootaksid ainult üht ala, oleks kergem. Aga sa isegi ei tea, kumb toimub enne. See muudab keskendumise väga raskeks,» selgitas Day. Samas on sportlased nõustunud, et korraldajad tegid edasilükkamisega õige otsuse, sest rasketes oludes tähendab mäesuusatamine suurt vigastusriski.