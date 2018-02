Martins Dukurs: kulla saatus on juba otsustatud

«Leian, et kulla saatus on otsustatud,» viitas lätlane TASS-i usutluses korealasele Sungbin Yuni'le, kes edestab 0,74 sekundiga venelast Nikita Tregubovit ja 0,88 sekundiga Dukursit ennast. «Yunil ei ole nõrka kohta, tal on ka suurepärane varustus. Ta on ka sellel rajal meist märksa rohkem treenida saanud.»