Ukrainlanna Savtšenko: olen Saksamaale lõputult tänulik

Savtšenko siirdus Saksamaale 2003. aastal, kui Ukrainas tekkisid tal probleemid uue partneri leidmisega. «Sa ei tea kunagi, millise rahvuse veri võib sinu soontes voolata. Meie jaoks on kõige tähtsam, mida me teeme. Olen õnnelik, et võin teha sporti Saksamaa lipu alla, sest see riik võttis meid enda hoole alla, aitas ja toetas. See on peamine,» ütles Savtšenko, kes võitis täna hommikul paarissõidu kulla koos prantslase, ent nüüdki Saksamaad esindava Bruno Massot'ga.

Pärast vabakava lõppu langes Savtšenko jääle. «Nii lihtsalt juhtus, ei mäletagi enam kõik. Sa saad aru, et sõitsid puhta kava, täpselt sellise, nagu olid varem ette kujutanud. See juhtub lihtsalt hetke ajel,» põhjendas ta oma rõõmupuhangut.

Kuigi vabakavas oli Saksamaa paar ülekaalukalt parim ja püstitas ka punktiarvestuse maailmarekordi, tuli neil tagasi teha ligi kuuepunktiline kaotus lühikavas Hiina paarile Wenjing Sui ja Cong Han. Seepärast eraldas lõpuks kaht paari vaid 0,43 punkti. «Raske oli leppida, et kaotasime lühikavas kuus punkti,» tunnistas Massot. «Meil oli eile tiimi koosolek, kus ütlesime üksteisele: homme on uus päev, peame ründama vabakavas nagu tiigrid. Nii täna tegimegi. Raske on leida sõnu, aga see oli üks suur võitlus.»

Massot oli Sotši olümpialt jäänud napilt kõrvale tollase partneri kodakondsusprobleemide tõttu. «See oli kurb, et minu unistuse jõuda olümpiale rikkusid mingid paberid,» ütles Massot. «Aga see tegi minda ainult tugevamaks. Igal asjal on oma põhjus ja võib-olla see kõik juhtuski neli aastat tagasi selleks, et saaksin siin kulla.»